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Два бомбардировщика столкнулись в небе над Липецком

Два фронтовых бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах. 

У бомбардировщиков был учебно-тренировочный полет, они поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России. Из-за потери визуального контакта ведущий ударил ведомого крылом по кабине, а при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

В результате аварии у одного Су-34 оторвало законцовку крыла с комплексом радиоэлектронного подавления «Хибины». Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя второго самолёта, у него также повреждены кабина и фюзеляж.

Пилотам удалось посадить машины на аэродроме. Члены экипажей не пострадали.

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