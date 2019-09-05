Два бомбардировщика столкнулись в небе над Липецком

12:27, 06 сентября 2019, ПАИ

Два фронтовых бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе над Липецком, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в силовых структурах.

У бомбардировщиков был учебно-тренировочный полет, они поднялись в воздух с аэродрома Липецкого авиацентра ВКС России. Из-за потери визуального контакта ведущий ударил ведомого крылом по кабине, а при попытке отвернуть самолеты соприкоснулись еще раз.

В результате аварии у одного Су-34 оторвало законцовку крыла с комплексом радиоэлектронного подавления «Хибины». Обломки контейнера с электроникой попали в воздухозаборник двигателя второго самолёта, у него также повреждены кабина и фюзеляж.

Пилотам удалось посадить машины на аэродроме. Члены экипажей не пострадали.