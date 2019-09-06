В преддверии выборов «Псковэнерго» перешло на особый режим работы

12:44, 06 сентября 2019, ПАИ

На период подготовки и проведения Единого дня голосования, который состоится 8 сентября, «Россети Северо-Запад» в Псковской области переходят особый режим работы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», с 12:00 6 сентября до утра 9 сентября усилен контроль над работой энергообъектов и электрических сетей. Будет организовано дополнительное дежурство персонала, запрещены все переключения и плановые работы, за исключением действий по предотвращению и ликвидации аварий.

В преддверии выборов энергетики обследовали воздушные линии и трансформаторные подстанции, проверили надежность схем электроснабжения, резервных источников энергоснабжения, приняли меры по усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности энергообъектов, организовали взаимодействие с органами внутренних дел, ГО и ЧС и местного самоуправления. На все объекты, где работает ГАС «Выборы» и установлены КОИБ, дополнительно доставлены мобильные генераторы.

На территории ответственности «Псковэнерго» в Единый день голосования будут работать 125 объектов голосования, в том числе центральная и территориальные избирательные комиссии, а также 114 участковых избирательных комиссий в Пскове и районах области.

8 сентября в регионе пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях: довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), выборы глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов.

Также пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость» Псковского района, довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

По всем вопросам, связанным с работой электросетей на территории ответственности «Россети Северо-Запад», можно обращаться на единый телефон «горячей линии»: 8-800-333-02-52.