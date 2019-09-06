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Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 7 сентября

Международные открытые командные соревнований по ралли внедорожников «Кудяевские озера» пройдут в Новоржевском районе 7 сентября. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы состязаний, гонка пройдет в рамках мероприятий, посвященных Дню партизанской славы.

Трасса соревнований будет представлять собой кольцо протяженностью 3 км, результатом станет количество кругов за определенное время.

Участники будут соревноваться в четырех зачетных группах. В «Стандартном классе» разрешены резина размером до 33 дюймов, использование домкратов, сэнд-траков; запрещены любые изменения заводской конструкции автомобиля, лебедки, кроме ручных; лифт кузова и установка шноркеля приветствуется.

В «Подготовленном классе» допускаются аналогичная резина, использование одной лебедки с любым приводом и все виды вытаскивания. Также приветствуются лифт кузова, установка блокировок и шноркеля; запрещены изменения заводской конструкции автомобиля, шины низкого давления.

В группе «Спорт» возможны любые переделки кузова и трансмиссии, установка любых лебедок; запрещены резина более 36 дюймов, шины низкого давления, перенос радиатора, использование мостов других марок, гидроруль непосредственной связи с колесами.

В группе «Экстрим» будут соревноваться машины, в которых разрешены любые переделки кузова и трансмиссии, установка любых лебедок и запрещены шины низкого давления.

Место проведения соревнований – Новоржевский район, деревня Кудяево.

Ралли начнется в 11:00 и завершится в 17.00.

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