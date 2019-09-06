Роскачество проверило качество детской воды в России

14:05, 06 сентября 2019, ПАИ

Детскую воду проверили специалисты Роскачества. Всего в список попала 21 торговая марка. Оценивалось содержание полезных элементов, необходимых в период роста ребенка, наличие/отсутствие токсичных веществ и даже радиационный фон.

Первые результаты проверки сообщил руководитель ведомства Максим Протасов в интервью ТАСС.

Он отметил, что поводом для анализа послужили обращения потребителей, сомневавшихся в качестве воды и предполагавших, что содержимое бутылочек с надписью «для детей» или «детская» разливается из тех же емкостей, что и для взрослых, то есть не отличается по составу.

Руководитель Роскачества подчеркнул, что все проверенные марки отвечают требованиям по содержанию полезных элементов. «Требования к качеству воды для детей и взрослых сильно отличаются в техническом регламенте», - добавил он. Подозрения авторов обращений не подтвердились. Исследованные марки отличались специальными свойствами. Полные результаты будут обнародованы в ближайшее время.