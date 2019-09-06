Всестороннюю поддержку пообещал Михаил Ведерников великолукским промышленникам

15:06, 06 сентября 2019, ПАИ

Всестороннюю поддержку пообещал великолукским промышленникам губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи главы региона с членами Союза промышленников и предпринимателей Псковской области, которая прошла 6 сентября в Великих Луках.

Губернатор продиктовал руководителям предприятий свой номер телефона и призвал их обращаться по возникающим вопросам. «У всех инвесторов, которые в регион приходят мой телефон есть, и я их ориентирую на то, что в случае трудностей они могут мне звонить. Поэтому если какие-то трудности или затягивание работы есть, вы звоните, мы соответствующий импульс придадим», - сказал Михаил Ведерников.

Он добавил, что готов 24 часа в сутки в «ручном режиме» подключится к решению проблем и оказать помощь. «Вместе поедем в министерство, если необходимо, и будем там совместную позицию отстаивать», - обратился глава региона к собравшимся.

Также он отметил, важность встреч с руководителями предприятий для обсуждения мер поддержки, чтобы понимать, какие из них работают, а какие нет.