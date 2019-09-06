В Псковской области планируют возродить практику шефства предприятий над детскими садами и школами

15:17, 06 сентября 2019, ПАИ

Власти Псковской области намерены возродить практику шефства крупных предприятий региона над образовательными учреждениями. Об этом 6 сентября в рамках встречи с промышленниками в Великих Луках заявил губернатор Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что считает подобного рода взаимодействие с предприятиями «улицей с двусторонним движением». И в качестве примера привел ремонт детского садика «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района. В данном случае помощь в ремонте кровли и помещений оказал руководитель отделения Российского союза предпринимателей и промышленников Псковской области Александр Козловский.

«Было бы правильно по всей области возродить практику шефства предприятий над детскими садами, над школами и детскими домами», - пояснил Михаил Ведерников.