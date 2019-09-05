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В Дедовичах избили и ограбили местного жителя

5 сентября в Дедовичах на Октябрьском проспекте злоумышленник избил и ограбил 36-летнего местного жителя. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что нападавший повалил его на землю, избил, а затем похитил из карманов куртки телефон и кошелёк, в котором лежали 250 рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавший успел рассмотреть грабителя и пояснил полицейским, что видел этого мужчину в компании у здания общежития.

Сотрудники ППС и участковый уполномоченный полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого. Они проверяли общежитие, когда поступило сообщение о грабеже, и увидели на скамейке компанию, о которого говорил пострадавший. Знакомые и назвали адрес грабителя. Им оказался 28-летний молодой человек, ранее судимый за несколько краж и причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенные вещи полицейские обнаружили у него и изъяли. Молодой человек признался в содеянном.

Днём ранее, 4 сентября, грабёж случился в Великих Луках на проспекте Гагарина.  Из квартиры 43-летнего мужчины один из его гостей после ссоры похитил мобильный телефон, паспорт и более 2500 тысяч рублей, после чего скрылся.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Преступником оказался 38-летний житель Себежа, который уже был неоднократно судим за кражи, грабежи и хулиганство.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

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