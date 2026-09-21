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Происшествия

Два пьяных водителя попали в ДТП в Бежаницком районе, один уснул на заднем сиденье

Автомобили Renault Scenic и ВАЗ-2110 столкнулись в деревне Иваново Бежаницкого района, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Фото из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

Нетрезвый 41-летний водитель Renault Scenic при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра, в результате «Рено» столкнулся с ВАЗ-2110. Водитель ВАЗа также был пьян.

После ДТП водитель Renault перебрался на заднее сиденье и уснул. Позднее его разбудили сотрудники полиции, которым он сказал, что не управлял автомобилем.

  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Один человек пострадал в ДТП в Бежаницком районе, оба водителя были пьяны
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗ-2110, который оказался зажат в автомобиле. Бригада скорой помощи госпитализировала его с травмами.

Помимо скорой помощи, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства происшествия выясняются.

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