Себежские шестиклассники вступили в ряды Юнармии
Учащихся 6-х классов Себежской основной школы торжественно посвятили в ряды Юнармии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, церемония состоялась в сквере Знамени Победы.
С напутственными словами к школьникам обратилась депутат областного Собрания Дарья Козьякова. «Сегодня вы перестаёте быть обычными мальчишками и девчонками, вы становитесь защитниками нашей страны! Долг, честь и Родина – это не просто слова, это особая гордость для гражданина своей страны. Будьте достойны звания юнармейца и своим примером показывайте серьёзность и ответственность выбранного пути», - сказала она.
К поздравлениям присоединились представители Совета ветеранов и администрации района