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Общество

Себежские шестиклассники вступили в ряды Юнармии

Учащихся 6-х классов Себежской основной школы торжественно посвятили в ряды Юнармии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания, церемония состоялась в сквере Знамени Победы. 

С напутственными словами к школьникам обратилась депутат областного Собрания Дарья Козьякова. «Сегодня вы перестаёте быть обычными мальчишками и девчонками, вы становитесь защитниками нашей страны! Долг, честь и Родина – это не просто слова, это особая гордость для гражданина своей страны. Будьте достойны звания юнармейца и своим примером показывайте серьёзность и ответственность выбранного пути», - сказала она. 

К поздравлениям присоединились представители Совета ветеранов и администрации района

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