Полицейские разработали методические материалы для единого дня родительских собраний

20:12, 06 сентября 2019, ПАИ

9 сентября на территории Псковской области стартует ежегодная акция «Единый день родительских собраний»: с 9 по 15 сентября во всех общеобразовательных учреждениях регион пройдут встречи с родителями школьников. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по традиции на вопросы родителей вместе с педагогами ответят полицейские из различных подразделений.

Стражи порядка нацелены проинформировать взрослых об опасности вовлечения подростков в противоправную деятельность, о предусмотренной юридической ответственности за нарушение уголовного и административного законодательства в части употребления, хранения и сбыта наркотических средств, а также раскрыть причины и последствии употребления наркотиков.

С целью привлечения внимания родителей к проблеме незаконного оборота наркотиков и формирования негативного отношения к их потреблению сотрудники правоохранительных органов продемонстрируют социальный фильм «Независимость» основанный на реальных историях жителей Псковской области.

В преддверии старта акции УКОН УМВД России по Псковской области вместе с комитетом по образованию Псковской области разработали наглядные методические материалы для родителей.

Для сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков и ПДН руководящий состав регионального наркоконтроля организовал обучающий семинар по теме «Роль родителей в профилактике наркомании».