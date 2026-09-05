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Общество

Синоптики зафиксировали в России самое тёплое с 1891 года лето

Прошедший летний сезон стал самым жарким в России за всю историю регулярных метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Фото: ПАИ

По данным синоптика, наибольшее превышение температурных норм отмечено на Урале и в Сибири. В европейской части страны и на Дальнем Востоке показатели были близки к среднемноголетним значениям.

В Москве и Санкт-Петербурге лето прошло без экстремальной жары – положительная аномалия составила 0,7 и 0,6 градуса соответственно. При этом август вошёл в десятку самых тёплых месяцев за весь период наблюдений в России.

Средняя температура воздуха в летние месяцы превысила климатическую норму на два – четыре градуса не только в России, но и в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, Канаде, США и на Ближнем Востоке. Рекордные показатели фиксировались во всём Северном полушарии.

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Синоптики зафиксировали в России самое тёплое с 1891 года лето

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