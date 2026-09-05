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Общество

Фамилию Шумахера закрепили в словаре как синоним слова «лихач»

Теперь в России любого лихача на дороге можно официально назвать Шумахером – это слово внесли в орфографический словарь на академическом интернет-ресурсе Института русского языка имени Виноградова РАН «Академос». Как сообщает РИА Новости, в словарной статье слово указано с пометкой «о гонщике, лихаче».

Фото: ПАИ

Решение лингвистов закрепило за фамилией легендарного немецкого пилота новое значение: так называют не только самого Михаэля Шумахера, но и любого водителя, который предпочитает агрессивный стиль езды и игнорирует правила дорожного движения. На счету семикратного чемпиона мира «Формулы-1» 91 победа на этапах Гран-при – и именно эти достижения превратили фамилию в имя нарицательное.

Помимо гоночного термина, на сайте «Академос» также добавили имена и обозначения персонажей сказок, мифов и книг: Василий Тёркин, Джеймс Бонд, папа Карло, человек в футляре, Штирлиц, царь Берендей, крокодил Гена и другие. Теперь их также можно официально использовать в переносном смысле, как это уже давно делают в устной речи носители языка.

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