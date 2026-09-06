За погодой наблюдали на Руси в этот день

09:01, 06 сентября 2026, ПАИ

День памяти священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла, отмечается 6 сентября. В народном календаре этот день получил название Евтихий Тихий, пишет calend.ru. Святой, хотя и не был включён в число апостолов от семидесяти, за свои труды также стал именоваться апостолом.

Евтихий обратился в христианство после проповеди Иоанна Богослова об Иисусе Христе, а затем вместе с апостолом Павлом проповедовал в разных странах, где претерпел множество мучений от язычников. Согласно житию, во время одной из пыток лев, выпущенный на святого, заговорил человеческим голосом и прославил Творца – после этого чуда многие язычники приняли христианство. Свою жизнь Евтихий окончил мученической смертью.

На Руси в этот день наблюдали за погодой. Считалось, что день должен быть тихим и безветренным – в противном случае может осыпаться созревающее на первой неделе сентября льняное семя, которое важно было успеть собрать. Дождь на Евтихия, по народной примете, предвещал сухую осень и богатый урожай в следующем году.