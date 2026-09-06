Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

За погодой наблюдали на Руси в этот день

День памяти священномученика Евтихия, ученика апостолов Иоанна Богослова и Павла, отмечается 6 сентября. В народном календаре этот день получил название Евтихий Тихий, пишет calend.ru. Святой, хотя и не был включён в число апостолов от семидесяти, за свои труды также стал именоваться апостолом.

Фото: ПАИ

Евтихий обратился в христианство после проповеди Иоанна Богослова об Иисусе Христе, а затем вместе с апостолом Павлом проповедовал в разных странах, где претерпел множество мучений от язычников. Согласно житию, во время одной из пыток лев, выпущенный на святого, заговорил человеческим голосом и прославил Творца – после этого чуда многие язычники приняли христианство. Свою жизнь Евтихий окончил мученической смертью.

На Руси в этот день наблюдали за погодой. Считалось, что день должен быть тихим и безветренным – в противном случае может осыпаться созревающее на первой неделе сентября льняное семя, которое важно было успеть собрать. Дождь на Евтихия, по народной примете, предвещал сухую осень и богатый урожай в следующем году.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 сентября 2026

Игорь Руденя поздравил нефтяников с профессиональным праздником
06 сентября 2026

Псковская поликлиника запускает бесплатные занятия в Школе гипертензии
06 сентября 2026

Как победить вдовий горбик, расскажет в «Секретах тела» доктор Евгений Васильев
06 сентября 2026

Облачную погоду и кратковременные дожди прогнозируют сегодня Псковской области
06 сентября 2026

За погодой наблюдали на Руси в этот день
05 сентября 2026

Синоптики зафиксировали в России самое тёплое с 1891 года лето

05 сентября 2026

Фамилию Шумахера закрепили в словаре как синоним слова «лихач»
05 сентября 2026

Фестиваль уличной культуры и спорта прошёл в Великих Луках

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...