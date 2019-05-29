ЦБ: Россия не готова к запуску новой пенсионной модели

20:52, 06 сентября 2019, ПАИ

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рано внедрять систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщает РБК.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему, и, на наш взгляд, тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений», — уточнила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Минфин и Банк России рассматривают возможность переноса на 2020 год публичного обсуждения законопроекта о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), концепцию которого разработали еще в 2016 году.

Предполагалось, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет платить сам работник, отчисляя 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов либо вовсе отказаться от уплаты. Причем размер взносов в ИПК планировалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 процентный пункт в год. Эти накопления должны стать собственностью граждан, а не государства.