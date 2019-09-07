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Квартира горит в многоэтажном доме на Коммунальной в Пскове

Фото Александра Машкарина

Днем 7 сентября в Пскове на 9-м этаже многоквартирного жилого дома на улице Коммунальной, 69 загорелась квартира. Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы, на месте работают сотрудники МЧС.

Фото Александра Машкарина

Идет проливка места возгорания.

Причины и площадь возгорания пока не называются.

Фото Александра Машкарина

В ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что пожар тушили 15 человек. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают специалисты.

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