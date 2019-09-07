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Более 250 тысяч украли мошенники с банковских счетов псковичей

6 октября мошенники похитили с банковских счетов жителей Псковской области более 250 тысяч рублей. В полицию обратились 3 человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

Вечером 72-летняя псковичка пришла к стражам порядка и заявила, что ей позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что неизвестные ытаются похитить с её счета деньги. Мошенник выведал у пенсионерки сведения, позволяющие получить доступ к ее счету, и снял более 200 тысяч рублей.

Жительницы Великолукского и Пыталовского районов также стали жертвами мошенников. Полиция проводит по данным фактам расследования и принимает меры по установлению личности преступников.

Псковичам рекомендуют не сообщать неизвестным собеседникам номера карт, реквизиты счета, код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. 

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