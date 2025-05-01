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Происшествия

Женщину худощавого телосложения с короткими чёрными волосами продолжают искать в Псковском районе

Галина Лазарева 1959 года рождения пропала в лесах возле деревни Крипецкое-1 в Псковском районе 2 ноября прошлого года. Поиски женщины продолжаются, сообщается в соцсети поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: «ЛизаАлерт»

Среди примет Лазаревой – рост 160 см, худощавого телосложения с чёрными короткими волосами. Была одета в черные спортивные штаны. Взяла с собой рюкзак-мешок и ведро.

После опроса родственников выяснилось, что пропавшая хорошо ориентируется в лесу. Немедленно начались поисковые мероприятия: была определена точка входа в лес, изучены карты местности, подготовлены задачи для добровольцев. Семь пеших групп прошли более 130 километров по указаниям координатора.

Два пилота БПЛА из Пскова и Санкт-Петербурга с 4 по 15 ноября 2024 года совершили более пяти вылетов, отсняли и проанализировали свыше 3100 снимков местности. Поиски не прекращаются: собирается и обрабатывается новая информация, опрашиваются возможные свидетели, автономные группы продолжают выезжать на задачи. Работа проводится совместно с полицией. За выходные 26 и 27 апреля 15 добровольцев и кинологический расчёт выполнили значительный объём задач.

Отряд выразил благодарность команде поисковиков и отметил, что не сдаётся. Они подчеркнули, что помощь добровольцев крайне необходима. Всех, кто хочет присоединиться к поиску Галины Лазаревой, просят звонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54.

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