«Мужчина режет, а девушка смеётся»: очевидцы рассказали о спасении собаки в Пскове

13:43, 01 мая 2025, ПАИ

Девушки, ставшие свидетелями жестокого обращения с собакой в Пскове, описали произошедшее телеканалу «Первый Псковский».

Ранее стало известно, что 28 апрлея на берегу Великой за стадионом «Электрон» над своей собакой издевались мужчина и женщина. Виновников нашли. В отношении мужчины возбулили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным.

«Мы услышали дикий крик собаки. Кричала она так, что сначала мы опешили. Мы не знали, что делать. Потому уже поняли, что собаку убивают. Увидели, как мужчина держит собаку за холку и чем-то режет. А девушка сидела на земле и просто смеялась над этим. Наша цель была просто спасти собаку от живодёров», – отметили спасительницы.

Собака выжила. Ей провели операцию, которая шла около часа. «Мы надеемся, что собака из клиники уедет в сразу в новый дом. Её хотят забрать очень хорошие люди, наши старые знакомые. Будем надеяться, что собака, минуя приют, сразу попадёт в самые лучшие руки, где она проведёт жизнь счастливо», – сказала директор зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Кстати, живодёры, изрезавшие собаку ножом, оказались её хозяевами. Напомним, 32-летнего мужчину, который резал животное ножом, поместили в изолятор. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статьям 158 (кража), 159 (мошенничество) и 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств) УК РФ.