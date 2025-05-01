Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове

13:59, 01 мая 2025, ПАИ

ДТП с участием мопеда произошло на улице Максима Горького в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом пишет телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»







Девушка ехала на мопеде со стороны улицы Коммунальной в направлении Рижского проспекта, но не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели аварийно-спасательной службы и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.