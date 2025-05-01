Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове

ДТП с участием мопеда произошло на улице Максима Горького в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом пишет телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Девушка ехала на мопеде со стороны улицы Коммунальной в направлении Рижского проспекта, но не справилась с управлением и врезалась в дерево.

Пострадавшую с травмами доставили в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.

На месте работают сотрудники ГАИ, спасатели аварийно-спасательной службы и медики. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

Девушка врезалась в дерево на мопеде в Пскове
01 мая 2025

«Мужчина режет, а девушка смеётся»: очевидцы рассказали о спасении собаки в Пскове
01 мая 2025

Худощавую женщину с короткими чёрными волосами продолжают искать в Псковском районе
30 апреля 2025

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Стругах Красных
30 апреля 2025

Женщина на электромопеде сильно пострадала в ДТП в Невельском районе
30 апреля 2025

Изрезавший ножом собаку в Пскове мужчина трижды был судим
30 апреля 2025

Житель Псковского района предстанет перед судом за нападение на полицейского
30 апреля 2025

Псковича приговорили к исправительным работам за незаконный оборот наркотиков
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...