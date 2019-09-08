Избирком Псковской области: Жалоб на нарушения в организации голосования нет
Избирательные участки в Псковской области открылись в 8:00.
«Охрана осуществляется в штатном режиме. Бюллетени получены», - сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в рамках старта работы информационного центра Избиркома 8 сентября.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, секретарь комиссии Сергей Ковальчук уточнил, что «жалоб на нарушения в организации голосования у Избирательной комиссии не имеется».
«Обстановка нормальная, рабочая, никаких проблем нет», - отметил Михаил Иванов.
Он добавил, что «моменты внутренней борьбы кандидатов естественны». «Все правила политической борьбы определены избирательным законодательством. Я надеюсь, что избиратели и остальные участники выборного процесса будут придерживаться избирательного законодательства», - сказал он.
Более 90 тысяч жителей Псковской области могут проголосовать в единый день голосования. В регионе работают 114 избирательных участков.