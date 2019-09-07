Признательные показания дал подозреваемый в нападении на Эллу Панфилову

10:15, 08 сентября 2019, ПАИ

Мужчина, забравшийся в дом председателя ЦИК России Эллы Панфиловой, задержан. Им оказался уроженец одной из республик Средней Азии. Мужчине 36 лет, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно о том, что неизвестный забрался в дом Эллы Панфиловой в Подмосковье. Женщина в этот момент находилась дома. Нападавший нанес удар электрошокером и сбежал с места происшествия.

Его нашли в шалаше в лесополосе. У мужчины нет документов, он не имеет постоянного места работы. Отказываться от причастности к инциденту он не стал. Следователи СК РФ получили неопровержимые доказательства его причастности к нападению. Основной версией стала попытка ограбления. Первоначально нападение связывали с профессиональной деятельностью Эллы Панфиловой.