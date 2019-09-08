Избирком Псковской области: Наиболее высокий процент явки избирателей отмечается на выборах главы Усвятского района

10:33, 08 сентября 2019, ПАИ

По данным на 10:00 на выборах в Псковской области за глав районов и депутатов законодательных органов не зафиксировано нарушений. На это время наиболее активно избиратели голосуют в Усвятском районе, здесь выбирают главу района, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии региона.

К этому моменту уже проголосовали 14,78 процентов избирателей Усвятского района (555 человек).

На выборах главы Бежаницкого района явка составила 6,21% (608 человек), на выборах главы Дновского района- 5,66% (574 человек), на выборах главы Новоржевского района- 9,11%( 626 человек), главы Пустошкинского района- 9,55% (679 человек), на выборах главы Пушкиногорского района- 7,72% (578 человек).

На дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) - 4,25% (1092 человек), в Псковскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №13- 4,47% (442 человека).

На выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района- 4,34% (131 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района- 2, 37% (77 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1-2,00% (75 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5- 2,13% ( 3 чел.), на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2- 5, 27%( 216 чел).

Всего в регионе работает 114 избирательных участка. Голосование завершится в 20:00 по московскому времени.