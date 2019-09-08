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Политика

В Псковской области явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга превысила 3 процента

На выборах губернатора Санкт-Петербурга на 15 экстерриториальных избирательных участках на территории Псковской области явка по данным на 10:00 составила 3,04 процента. Такие данные сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Голосование продлится до 20:00.

На участках ведет работу 31 наблюдатель, два – от кандидатов – Михаила Амосова и Надежды Тихоновой, а также от Общественной палаты Санкт-Петербурга.

Всего в Псковской области работают 114 избирательных участков. В регионе выбирают глав шести районов, депутатов законодательных органов власти.

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