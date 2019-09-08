Явка на выборы в Псковской области превысила 6 процентов

11:09, 08 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области явка избирателей на выборы 8 сентября составила 6,10 процента. Такие данные озвучены председателем Избирательной комиссии региона Михаилом Ивановым по данным на 10:00. На 114 избирательных участков, открывшихся в районах области, к этому моменту пришли 5065 граждан, передает корреспондент Псковского агентства информации.

На участках присутствуют 233 наблюдателя. 220 из них назначены и направлены зарегистрированными кандидатами, еще 13 – политическими партиями.

Голосование продлится до 20:00.

Наиболее активная явка отмечена на выборах главы Усвятского района.