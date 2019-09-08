УМВД России по Псковской области: Нарушений порядка и избирательного законодательства нет

11:17, 08 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках проводимых 8 сентября выборов глав районов и депутатов ряда законодательных собраний нарушений порядка и избирательного законодательства нет. Об этом сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Псковской области по охране общественного порядка, полковник полиции Леонид Бураковский.

«На участках работают более 100 сотрудников органов внутренних дел. Помощь оказывают сотрудники Росгвардии и порядка 100 народных дружинников, представители частных охранных организаций», - цитирует представителя ведомства корреспондент Псковского агентства информации.

Леонид Бураковский уточнил, что на данный момент «обстановка стабильная и контролируемая».

8 сентября в Псковской области работают 114 избирательных участка. Отдать свой голос на выборах могут боле 90 тысяч граждан.

Наряду с представителями силовых ведомств на участках за порядком и соблюдением избирательного законодательства следят 233 наблюдателя.