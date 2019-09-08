Первый заместитель губернатора Псковской области принял участие в голосовании
Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова проголосовала в областной столице. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, для этого заместитель губернатора пришла на избирательный участок в школу №12. Предоставив паспорт, она получила бюллетени и прошла к кабинке для тайного голосования. Затем опустила документы в урну.
К этому моменту явка на довыборах депутатов в Псковскую городскую думу и Псковское областное Собрание превысила 7 процентов.
На этом же участке побывал и руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов. «Каждый гражданин сегодня должен проголосовать», - отметил он.