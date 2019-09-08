Первый заместитель губернатора Псковской области принял участие в голосовании

12:48, 08 сентября 2019, ПАИ

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова проголосовала в областной столице. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, для этого заместитель губернатора пришла на избирательный участок в школу №12. Предоставив паспорт, она получила бюллетени и прошла к кабинке для тайного голосования. Затем опустила документы в урну.

К этому моменту явка на довыборах депутатов в Псковскую городскую думу и Псковское областное Собрание превысила 7 процентов.

На этом же участке побывал и руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской гордуме Денис Иванов. «Каждый гражданин сегодня должен проголосовать», - отметил он.