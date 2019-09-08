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Общество

«Полный бред»: Аппарат правительства откликнулся на заявления об увеличении пенсионного возраста в России до 70 лет

«Полным бредом» назвали в аппарате правительства заявления о готовящейся реформе повышения пенсионного возраста в России до 70 лет. В «Независимой газете» депутат Госдумы Валерий Рашкин озвучил такую информацию, и она получила широкий отклик в СМИ. При этом было заявлено, что повышение, якобы, затронет и мужчин, и женщин.

Депутат сообщил, что, по его информации, создана рабочая группа для подготовки соответствующей реформы. «Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом», - заявил ТАСС источник в аппарате кабинета министров.

В настоящее время в России действует закон, определяющий выход женщин на пенсию с 60 лет, мужчин – с 65 лет. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и продолжится до 2028 года.

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