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Политика

Явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 44 процента

На экстерриториальные избирательные участки для голосующих на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области пришли 44,80 процента избирателей. Такие данные Псковскому агентству информации сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии на 15 часов.

Всего в регионе работают 15 участков, где находящиеся в Псковской области жители северной столицы могут проголосовать. За ходом выборов следят 33 общественных наблюдателя.

Результаты голосования станут известны после 20 часов по московскому времени.

В целом в Псковской области выбирают в единый день голосования глав шести районов, одним из самых активных стал Усвятский район – здесь наиболее высокая явка избирателей по данным на 12 часов.

Идут выборы за депутатов – одного в состав Псковского областного Собрания, одного в Псковскую городскую Думу. Определяется состав и ряда волостных собраний депутатов.

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