В районах Псковской области явка на выборах глав превысила 30 процентов

15:30, 08 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области явка избирателей на выборах глав шести муниципальных районов 8 сентября превысила по данным на 15 часов 30 процентов. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона, на выборах главы Бежаницкого района она составила 34,46 % ( 3368 чел.), на выборах в Дновском районе - 32,32% (3279 чел.), в Новоржевском районе - 37,15%( 2558 чел.), на выборах главы Пустошкинского района - 38,61% ( 2746 чел.), на выборах главы Пушкиногорского района - 33,78% (2529 чел.). Лидером остается Усвятский район. Здесь на участки пришли 45,11 % избирателей ( 1703 чел.).

Более 3000 человек уже отдали свои голоса за кандидатов на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 – это 11,87% избирателей. На дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 явка составила 12,48 % (1233 чел.).

В регионе на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района проголосовали 26,49% избирателей (799 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района- 19,06 % (623 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1-15,95 % (599 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5-17,02 % (24 чел.), на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2- 32,23%(1320 чел.).

Всего в регионе работают 114 избирательных участков.

За ходом голосования следят 233 общественных наблюдателя.