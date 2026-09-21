Борис Елкин – об итогах выборов: Высокие результаты – серьёзный вызов

13:55, 21 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поблагодарил жителей города за участие в выборах и заявил, что высокие результаты «Единой России» становятся для партии серьёзным вызовом. Об этом он сказал на брифинге партии по подведению итогов выборов, который прошёл 21 сентября в региональном отделении «Единой России» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

«Хотелось бы выразить слова благодарности всем тем, кто пришел на избирательные участки, проголосовал. Как уже было отмечено, результаты значительно выше, чем были в прошлые разы, и явка выше. Это, конечно, говорит о легитимности этого процесса», – сказал Борис Елкин.

По его словам, избирательная кампания позволяет подвести итоги уже проделанной работы и определить дальнейшие планы. Одним из ориентиров станет Народная программа партии.

«Народная программа - это тот пример, когда мы можем и знаем, что нам надо делать дальше. Собственно, наша деятельность будет основываться именно на ней», – отметил глава Пскова.

Борис Елкин подчеркнул, что дальнейшая работа будет направлена на развитие города, повышение качества жизни горожан, а также создание комфортных и безопасных условий. «Такие высокие результаты – это серьёзный вызов для нас, потому что необходимо оправдать доверие наших избирателей и сделать всё возможное, чтобы жизнь нашего региона стала лучше», – заявил Борис Елкин.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.