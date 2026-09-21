Александр Козловский связал результаты выборов с работой партии в ходе кампании

14:02, 21 сентября 2026, ПАИ

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский на брифинге партии по подведению итогов выборов рассказал о работе, проведённой в ходе избирательной кампании, и поблагодарил жителей региона за поддержку. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

«В эту избирательную кампанию мы провели большую работу с однопартийцами, были проведены 1 000 встреч. Это дало результат», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что явка на выборах превысила 54 %, а доля голосов, отданных за «Единую Россию», по предварительным данным, также составляет около 54 %. По словам Александра Козловского, эти показатели выше, чем в предыдущие избирательные кампании.

«Мы фиксируем более высокий процент по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. И здесь, конечно, выражаю благодарность в первую очередь избирателям, которые оказали поддержку в виде такого голосования», – отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что полученная поддержка предполагает ответственность и дальнейшую работу. «Мы понимаем свою ответственность и готовы приступить к работе», – заявил он.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.