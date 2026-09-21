Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Александр Козловский связал результаты выборов с работой партии в ходе кампании

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский на брифинге партии по подведению итогов выборов рассказал о работе, проведённой в ходе избирательной кампании, и поблагодарил жителей региона за поддержку. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«В эту избирательную кампанию мы провели большую работу с однопартийцами, были проведены 1 000 встреч. Это дало результат», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что явка на выборах превысила 54 %, а доля голосов, отданных за «Единую Россию», по предварительным данным, также составляет около 54 %. По словам Александра Козловского, эти показатели выше, чем в предыдущие избирательные кампании.

«Мы фиксируем более высокий процент по сравнению с предыдущими избирательными кампаниями. И здесь, конечно, выражаю благодарность в первую очередь избирателям, которые оказали поддержку в виде такого голосования», – отметил депутат.

Александр Козловский подчеркнул, что полученная поддержка предполагает ответственность и дальнейшую работу. «Мы понимаем свою ответственность и готовы приступить к работе», – заявил он.

Выборы в Псковской области завершились. Они проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Жители Псковской области вместе со всей страной выбирали депутатов Государственной Думы девятого созыва. Также в регионе проходили выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

«Ночь выборов – 2026»: официальная часть
21 сентября 2026

Каждая встреча с жителями откликалась в душе – Надежда Васильева
21 сентября 2026

Евгений Васильев отметил единство жителей региона во время избирательной кампании
21 сентября 2026

Александр Козловский избран депутатом Госдумы от Псковской области
21 сентября 2026

Михаил Каратыш рассказал о работе с обращениями жителей после выборов
21 сентября 2026

Антон Мороз: «Единая Россия» реализует все пункты Народной программы в Псковской области
21 сентября 2026

Александр Козловский связал результаты выборов с работой партии в ходе кампании
21 сентября 2026

Борис Елкин – об итогах выборов: Высокие результаты – серьёзный вызов

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...