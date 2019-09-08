Глава патриаршей комиссии назвал русских мужчин слабыми из-за женского воспитания

15:43, 08 сентября 2019, ПАИ

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Дмитрий Смирнов назвал национальной трагедией России русских мужчин. По его словам, они слабы в силу своего воспитания – у них отсутствуют навыки борьбы, стремление к росту, пишет РБК.

Разговор об этом зашел на встрече с представителями Сызранской епархии.

А причиной сложившейся в стране ситуации Дмитрий Смирнов назвал женское воспитание: «Русская женщина — очень сильное существо по своей генетике. Она и коня на ходу остановит и в горящую избу войдет, а мужчина — нет».

Он уточнил, что хотел бы видеть всех мальчиков, оставшихся без отцов, в специальных кадетских классах, где они могли бы развиваться и обучаться при наставничестве мужчин.

Дмитрий Смирнов подчеркнул, что одним из условий возникновения нынешней ситуации видит отказ от второго и следующих детей в семье. В качестве примера он привел семьи, в которых воспитывали до 12 детей. «Те дети, которые у этой матери были, они все время были в конкурентной борьбе: они друг с другом дрались, младшие никогда не давали спуску старшим», - сказал он.