По данным на 18 часов явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области превысила 50 процентов

18:16, 08 сентября 2019, ПАИ

На 15 экстерриториальных избирательных участках по выборам губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области по данным на 18 часов проголосовали 51,30 процентов избирателей. Такие данные корреспонденту Псковского агентства информации сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Участки закроются в 20:00.

Как следует из обращений на «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области, наибольшее количество жалоб поступает именно на организацию выборов главы северной столицы. По данным на 17 часов таких обращений зарегистрировано три. Два из них касаются работы журналистов на участках в Псковской области, одно – работы члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, который, как предполагают специалисты, нарушил тайну волеизъявления избирателя.