На «горячую линию» связи с избирателями в Псковской области поступили 59 звонков

17:30, 08 сентября 2019, ПАИ

«Горячая линия» связи с избирателями в Псковской области продолжает прием обращений граждан в единый день голосования. По данным на 17 часов поступили 59 звонков, сообщил руководитель «горячей линии» Семен Никонов в информационном центре Избирательной комиссии Псковской области.

«Все обращения касаются вопросов избирательного процесса. Социально-бытовых звонков нет», - цитирует Семена Никонова корреспондент Псковского агентства информации.

В основном избиратели уточняют территориальное расположение своего участка для голосования, какие выборы проходят в их районе.

«Есть обращения и от членов избирательных комиссий», - добавил Семен Никонов.

Таких жалоб три. В одном случае – на члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса на выборах губернатора Санкт-Петербурга. В двух – на журналистов.

«Журналисты на нескольких избирательных участках пытались выехать на выездное голосование и подменить собой наблюдателя. В федеральном законодательстве прописано, что конкретные полномочия могут осуществлять только наблюдатели. У журналиста таких полномочий нет», - пояснил руководитель «горячей линии».

Наряду с этим поступают и обращения с положительной оценкой подготовки избирательных участков – отмечают наличие стендов на участках, пандусов для людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.