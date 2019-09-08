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Происшествия

В Германии 14 человек получили ранения в результате взрыва на народных гуляниях

14 человек получили различные травмы в результате взрыва в немецком городе Фройденберге-Алхене в Сигерленд. ЧП зафиксировано 8 сентября во время открытия пекарни в ходе народных гуляний, участниками события стали более 100 человек, сообщает Focus Online.

Первоначально основной причиной называли взрыв бытового газа. Однако позднее пожарные отказались от этой версии. Сейчас следователи рассматривают версию взрыва раскаленной печи, на которую попала вода.

Шесть человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Для их транспортировки в медучреждения использовали вертолет санитарной авиации.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, восстанавливают картину произошедшего и опрашивают свидетелей.

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