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Избиркомом Псковской области зафиксированы три нарушения избирательного законодательства

Три нарушения избирательного законодательства зафиксированы 8 сентября, в день единого голосования, Избирательной комиссией Псковской области. Как рассказал председатель Избиркома Михаил Иванов, все они отмечены в Пустошкинском районе в рамках выборов в органы местного самоуправления.

«Это доставка избирателей на избирательный участок №373 представителей партии «Яблоко» на выборах главы Пустошкинского района, размещение агитационного плаката кандидата на должность главы Пустошкинского района в автобусе, размещение Львом Марковичем Шлосбергом в сети интернет 7 сентября, в день тишины, фотографии вместе с кандидатом на должность главы Пустошкинского района», - цитирует главу Избиркома корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Иванов отметил, что все обращения, поступившие в день голосования, рассмотрены на заседании территориальных избирательных комиссий: одно признано необоснованным, два обращения направлены для проведения проверки в правоохранительные органы.

Председатель Избирательной комиссии области добавил, что до единого дня голосования в регионе в суды были поданы 19 административных исковых заявлений о защите избирательных прав. По четырем из них решения комиссий были отменены по 12 – признаны законными.

«В день голосования административных исковых заявлений о защите избирательных прав в суды области не поступало», - добавил Михаил Иванов.

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