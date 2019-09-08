В Псковской области закрылись избирательные участки, начат подсчет голосов

20:08, 08 сентября 2019, ПАИ

В 20 часов в Псковской области закрылись 114 избирательных участков. Как передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии региона, члены ТИКов приступили к подсчету голосов. С первыми результатами будет названа и общая явка избирателей в единый день голосования.

8 сентября в регионе зафиксированы три нарушения избирательного законодательства. Все три так или иначе связаны с Пустошкинским районом и партией «Яблоко».

Завершилось и голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области. Здесь отмечены три обращения с просьбами рассмотреть и дать оценку действиям двух журналистов и одного члена избирательной комиссии, который нарушил тайну волеизъявления избирателя.