На выборах в Псковское областное Собрание депутатов лидируют кандидаты от «Единой России» и «Яблока»
Явка на избирательные участки в Пскове, где проходили довыборы депутата в Псковское областное Собрание по одномандатному округу №1, составила 8 сентября 2019 года 15,73 процента. Основная борьба развернулась между кандидатом от партии «Единая Россия» и кандидатом от партии «Яблоко», передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии региона.
В эти минуты идет подсчет голосов.
Игорь Максимов (Единая Россия) набирает 32,02 процента голосов, Артур Гайдук (Яблоко) – 38,87 процента.
Их оппоненты Артем Васильев (ЛДПР) – 12,27 процента, Павел Николаев (Справедливая Россия) – 11,57 процентов голосов избирателей.
Подсчет голосов продолжается, цифры могут меняться.