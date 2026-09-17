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Политика

В Псковской области откроют участки для голосования у границы РФ

О голосовании вблизи пограничных переходов рассказали в канале избирательной комиссии Псковской области в мессенджере МАХ. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Для обеспечения избирательных прав граждан РФ, находящихся или проживающих за рубежом, на территории региона организуют голосование вблизи пограничных переходов.

Изображение из канала избирательной комиссии Псковской области в мессенджере MAX

В Печорском муниципальном округе – на переходах ПП «Крупп», МАПП «Куничина Гора» и МАПП «Шумилкино». В Пыталовском округе – на переходе МАПП «Убылинка» и в Себежском – на МАПП «Бурачки».

Проголосовать можно в течение трёх дней подряд. 18 и 19 сентября с 09:00 до 17:00. 20 сентября – с 09:00 до 16:00. «Ждём вас на избирательных участках. Ваш голос важен», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.

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