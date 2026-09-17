В Псковской области откроют участки для голосования у границы РФ

13:29, 17 сентября 2026, ПАИ

О голосовании вблизи пограничных переходов рассказали в канале избирательной комиссии Псковской области в мессенджере МАХ. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Для обеспечения избирательных прав граждан РФ, находящихся или проживающих за рубежом, на территории региона организуют голосование вблизи пограничных переходов.

В Печорском муниципальном округе – на переходах ПП «Крупп», МАПП «Куничина Гора» и МАПП «Шумилкино». В Пыталовском округе – на переходе МАПП «Убылинка» и в Себежском – на МАПП «Бурачки».

Проголосовать можно в течение трёх дней подряд. 18 и 19 сентября с 09:00 до 17:00. 20 сентября – с 09:00 до 16:00. «Ждём вас на избирательных участках. Ваш голос важен», – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 или 20 сентября.