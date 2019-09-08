Уголовная ответственность грозит двум жителям Себежа, присвоившим забытые вещи
В Себеже полицейские помогли мужчине вернуть украденную сумку. В ней находились автозапчасти, продукты и одежда стоимостью почти 8000 рублей.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина забыл сумку у магазина. Оставленные вещи присвоили себе мужчина и женщина, которые распорядились ими по своему усмотрению. Во время обыска полиция изъяла часть похищенного и предметы одежды. Подозреваемым, присвоившим чужое имущество, грозит уголовная ответственность.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).