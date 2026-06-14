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Общество

Мошенники начали использовать ОГЭ и ЕГЭ для обмана

Поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ начали создавать мошенники. Об этом предупредили в столичном департаменте образования и науки, пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

Злоумышленники предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями. Выпускникам могут прийти письма якобы из приёмной комиссии, где их будут просить подтвердить место в вузе по опасным ссылкам.

Вместе с этим мошенники представляются сотрудниками университета и просят предоплату для «бронирования» места на платном отделении, что также является обманом.

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