Мошенники начали использовать ОГЭ и ЕГЭ для обмана

18:46, 14 июня 2026, ПАИ

Поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ начали создавать мошенники. Об этом предупредили в столичном департаменте образования и науки, пишет РИА Новости.

Злоумышленники предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями. Выпускникам могут прийти письма якобы из приёмной комиссии, где их будут просить подтвердить место в вузе по опасным ссылкам.

Вместе с этим мошенники представляются сотрудниками университета и просят предоплату для «бронирования» места на платном отделении, что также является обманом.