Мошенники начали использовать ОГЭ и ЕГЭ для обмана
Поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ начали создавать мошенники. Об этом предупредили в столичном департаменте образования и науки, пишет РИА Новости.
Злоумышленники предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями. Выпускникам могут прийти письма якобы из приёмной комиссии, где их будут просить подтвердить место в вузе по опасным ссылкам.
Вместе с этим мошенники представляются сотрудниками университета и просят предоплату для «бронирования» места на платном отделении, что также является обманом.
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