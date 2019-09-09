Александр Котов об итогах выборов: Важно не столько одержать победу, сколько в последующем оправдать высокое доверие избирателей

11:40, 09 сентября 2019, ПАИ

«Важно не столько одержать победу, сколько сохранить поддержку избирателей и оправдать их высокое доверие в последующем», - заявил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов, комментируя итоги Единого дня голосования, который прошел в Псковской области 8 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Александр Котов поблагодарил всех избирателей, которые голосовали за кандидатов от партии «Единая Россия». Он поздравил лидеров по итогам голосования и пожелал им успешной работы.

«Борьба была острой и конкурентной, - отметил Александр Котов. - Избирательная кампания прошла в соответствии с законодательством, и мы, безусловно, уважаем выбор жителей Псковской области, которые определились в том, кто будет представлять их интересы в дальнейшем на разных выборных должностях».

Секретарь регионального отделения «Единой России» добавил, что полученные результаты не соответствуют ожиданиям реготделения. «И это серьезный повод сделать работу над ошибками, - заявил Александр Котов. - Нам предстоит еще не раз участвовать в избирательных кампаниях, и наша задача – мобилизовать все силы, чтобы убедить избирателей в эффективности нашей работы на конкретных примерах».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов также поблагодарил сторонников «Единой России» за активное участие в избирательной кампании.

Кроме того, Александр Котов отметил, что причиной итогов голосования стали репутационные потери «Единой России» из-за реформ в пенсионной системе и в сфере обращения с ТКО. «Люди недовольны, особенно в больших населённых пунктах. Партия «Единая Россия» взяла на себя ответственность за принятие этих решений – мы понимаем и принимаем всю полноту последствий, а наши конкуренты этим воспользовались», - добавил Александр Котов.