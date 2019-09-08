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Острович разбил в магазине алкоголь на 18 тысяч рублей

43-летний житель Острова разбил в магазине бутылки с алкоголем стоимостью более 18 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

8 сентября около 14:30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на улице 1 Мая поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали мужчину, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес работников магазина и разбил продукцию.

Для дальнейшего разбирательства нарушителя передали сотрудникам полиции.

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