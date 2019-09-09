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Общество

Псковские школьники представляют регион в финале Президентских состязаний и спортивных игр

Более 40 псковских школьников представляют регион в финальных этапах Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, финальные испытания вплоть до 30 сентября будут проходить на базе Всероссийского детского центра «Смена» и Всероссийского детского центра «Орленок» Краснодарского края.

Псковскую область в Президентских состязаниях представляют команды — победители регионального этапа:

— среди городских класс-команд — обучающиеся Многопрофильного правового лицея № 8 города Пскова

— среди сельских класс-команд — обучающиеся Лычевской средней школы имени М. К. Кузьмина Великолукского района.

В Президентских спортивных играх — обучающиеся средней общеобразовательной школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского из Великих Лук.

В Президентских состязаниях победители определяются в обязательных видах программы: спортивное многоборье (тестах), эстафетный бег, творческий и теоретический конкурс. А также в дополнительных видах: мини-футбол, плавание, баскетбол 3×3, бадминтон, самбо и шахматы.

В Президентских спортивных играх победители определяются в четырёх обязательных видах программы — баскетбол 3×3, настольный теннис, шашки, лёгкая атлетика, и в шести дополнительных — лапта, гандбол, тэг-регби 5×5, плавание, городошный спорт и спортивный туризм.

Для участников соревнований подготовлена интересная образовательная программа, включающая творческие и интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с Олимпийскими чемпионами и известными деятелями искусства.

 

 

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