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Общество

Более 80 студентов и школьников области примут участие в региональном чемпионате «Абилимпикс»

Более 80 псковских студентов и школьников станут участниками 4-мго регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, соревнования пройдут в Пскове с 11 по 13 сентября.

Участники регионального этапа приедут в Псков из Великих Лук, Опочки, Пыталово, Дедовичей и Красногородска. Сильнейших в своих компетенциях будут выявлять в трех группах: школьники, студенты и специалисты.

Школьники смогут показать свои навыки в бисероплетении, вязании крючком, художественном вышивании, флористике, сухом строительстве и штукатурных работах, гончарном деле и макетировании. Студенты будут участвовать в соревнованиях по следующим компетенциям: поварское дело, портной, ремонт обуви, сухое строительство и штукатурные работы, столярное дело, ландшафтный дизайн, медицинский и социальный уход. Специалисты попробуют свои силы в трех направлениях: художественное вышивание, строительное дело, ландшафтный дизайн.

Соревнования пройдут на базе учебных заведений Пскова. В качестве основных площадок выбраны Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский медицинский колледж, Центр специального образования № 1 и производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.

Для участников организаторы подготовили профориентационную программу «Ярмарка профессий» и несколько мастер-классов, которые помогут ребятам получить новые навыки по выбранному направлению, а также определиться с будущей профессией.

Экспертами псковского чемпионата «Абилимпикс» станут преподаватели образовательных организаций региона, представители псковских предприятий и медицинских учреждений.

Международное движение «Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.

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