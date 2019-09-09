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Политика

Трамп заявил о готовности содействовать диалогу России и Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной при необходимости, сообщает РИА Новости.

«Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», - сказал Трамп журналистам.

Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

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