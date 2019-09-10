400 тысяч рублей сняли мошенники со счетов псковичей

09:22, 10 сентября 2019, ПАИ

9 сентября четверо псковичей стали жертвами мошенников и лишились почти 400 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одну из пострадавших обманул псевдопредставитель банка, который снял с ее счета более 270 тысяч рублей. Под тем же предлогом другая псковичка обеспечила злоумышленнику доступ к своим сбережениям и лишилась более 6 тысяч рублей.

В связи с участившимися в регионе случаями дистанционного хищения с банковских счетов полиция призывает псковичей не сообщать собеседникам номера карт, реквизиты счета, а также код безопасности из смс или с обратной стороны пластиковой карты. В УМВД подчеркнули, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать эту информацию. В случае любого подозрительного звонка следует обратиться в полицию.