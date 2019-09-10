В России может вырасти утилизационный сбор на автомобили

13:59, 10 сентября 2019, ПАИ

С 1 января правительство РФ может повысить утилизационный сбор на автомобили. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, индексацию предлагает Минпромторг для сохранения нагрузки на импорт транспорта после снижения ввозных пошлин в сентябре.

Утилизационный сбор введен в 2012 году как компенсация снижения пошлин после вступления РФ в ВТО. Сначала это касалось только импортеров, но с 2014 года утильсбор распространили на весь рынок. Расположенным в РФ автоконцернам предоставили промышленные субсидии.

В последний раз утильсбор был повышен в 2018 году, это привело к росту цен на автомобили. Сейчас ставки планируется поднять на 80%, в легковом сегменте — на 110%. Эксперты снова прогнозируют подорожание транспорта.

Расчеты предстоит оценить Федеральной таможенной службе. По мнению экспертов, решение об увеличении сбора может быть принято к декабрю.