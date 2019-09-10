0
21:04
Масштабы ремонта и благоустройства территории музыкальной школы № 5 оценила Елена Полонская
19:26
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
18:07
Осень - 2019: Когда в Пскове пройдут сельскохозяйственные ярмарки
16:48
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
15:10
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
12:13
Власти о переименовании улицы в Великих Луках: Принуждать никого не будут
10:22
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
Еще новости
Общество

Чрезмерное количество сахара обнаружено в трети детского питания

Чрезмерное количество сахара обнаружено в трети детского питания, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

«Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители», — заявил Жоао Бреда.

К тому же почти 60% детского питания имеет неправильную маркировку — на упаковках ошибочно указано, что продукция подходит детям до шести месяцев, при этом употребление продукции с повышенным содержанием сахара грозит появлением избыточного веса в раннем возрасте. В связи с этим матерям рекомендуют отказаться от искусственного вскармливания в пользу грудного.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
10 сентября 2019
Заключительная смена проекта «Волонтёры наследия» проходит в Псковской области
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
10 сентября 2019
Пользователи соцсетей сфотографировали метеорит в небе над Псковом
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
10 сентября 2019
Порядка 45 тысяч человек привиты от гриппа в Псковской области
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования
10 сентября 2019
Ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» в Пскове затягивается из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования 1
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
10 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Фонарь упал на улице Верхне-Береговой в Пскове
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
10 сентября 2019
В России агрегаторы такси предложили ужесточить наём водителей
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
09 сентября 2019
Создатель усадьбы Ореховно в Псковской области получил престижную премию
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО
09 сентября 2019
Михаил Ведерников сохранил позиции в медиарейтинге в пятерке лидеров глав субъектов СЗФО

Идет загрузка...