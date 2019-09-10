Чрезмерное количество сахара обнаружено в трети детского питания

17:56, 10 сентября 2019, ПАИ

Чрезмерное количество сахара обнаружено в трети детского питания, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

«Почти в половине продуктов питания, изученных в первом исследовании, более 30% калорий были обусловлены общей концентрацией сахара, а примерно у трети продуктов питания в составе был обнаружен добавленный сахар и другие подсластители», — заявил Жоао Бреда.

К тому же почти 60% детского питания имеет неправильную маркировку — на упаковках ошибочно указано, что продукция подходит детям до шести месяцев, при этом употребление продукции с повышенным содержанием сахара грозит появлением избыточного веса в раннем возрасте. В связи с этим матерям рекомендуют отказаться от искусственного вскармливания в пользу грудного.