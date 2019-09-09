Баскетболист Иван Грищенко даст мастер-класс в Великих Луках

20:06, 10 сентября 2019, ПАИ

13 сентября в 16:00 в Великих Луках на базе УСК ВЛГАФК мастер спорта России по баскетболу, профессиональный игрок в стритбол и баскетбол, экс-игрок национальной сборной России по уличному баскетболу Иван Грищенко проведёт мастер-класс по развитию индивидуальных навыков техники броска и дриблинга баскетболистов.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Великих Лук, участие в мастер-классе примут воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» и баскетбольного клуба «Регион 60».

Участников мастер-класса ожидает «IQ» баскетбол – в режиме регулярной программы Skills Drills по совершенствованию техники и точности на максимальной скорости.